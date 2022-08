Meteo agosto in Italia, temperature fino a 40 gradi: domenica arrivano i temporali, ecco dove (Di giovedì 4 agosto 2022) Forse una tregua dal caldo sta per arrivare, non prima però di rivedere il termometro che segna temperature da record, addirittura fino a 40 gradi in alcune zone dell’Italia. Ultimi giorni di ‘sofferenza’, poi come spiegano gli esperti de Il Meteo.it, l’anticiclone africano dovrebbe perdere potenza e lasciare, quindi, spazio a temporali e a rinfrescate, a partire dal Nord. Caldo ‘africano’ fino a sabato Se da una parte cambiano i nomi degli anticicloni, dall’altra non cambia la situazione. E il caldo resta lo stesso. fino a sabato 6 agosto in Italia ci sarà una fortissima fiammata africana, dal centro-nord verso il meridione, poi da domenica forse si tornerà a respirare con l’arrivo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 agosto 2022) Forse una tregua dal caldo sta per arrivare, non prima però di rivedere il termometro che segnada record, addiritturaa 40in alcune zone dell’. Ultimi giorni di ‘sofferenza’, poi come spiegano gli esperti de Il.it, l’anticiclone africano dovrebbe perdere potenza e lasciare, quindi, spazio ae a rinfrescate, a partire dal Nord. Caldo ‘africano’a sabato Se da una parte cambiano i nomi degli anticicloni, dall’altra non cambia la situazione. E il caldo resta lo stesso.a sabato 6inci sarà una fortissima fiammata africana, dal centro-nord verso il meridione, poi daforse si tornerà a respirare con l’arrivo di ...

