Mertens, interesse concreto dalla Turchia: offerti 3,5 milioni (Di giovedì 4 agosto 2022) Archiviato l'addio (doloroso e con non pochi rimorsi) al Napoli, Dries Mertens è alla ricerca di una nuova squadra, un nuovo progetto. Come riporta Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, sul belga si sarebbe mosso concretamente il Galatasaray con una offerta di ingaggio di 3,5 milioni. L'attaccante ex belga chiede una cifra vicina ai 5 milioni di euro annui. Servirà un piccolo sconto da parte del giocatore ma, dalle parti di Instanbul, c'è fiducia per la buona riuscita della trattativa. Mertens Galatasaray Sull'ex Napoli si era registrato anche l'interessamento della Juve, da tempo alla ricerca di un vice Vlahovic che sappia spaziare anche nelle fasce. Anche Marsiglia e Ajax hanno fatto qualche sondaggio in queste ore. Alessio Nicolosi

