Mercato auto Italia - La Top 3 per alimentazione - FOTO GALLERY (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo la classifica delle dieci auto più vendute, analizziamo l'andamento delle immatricolazioni nei diversi segmenti, in base alle principali alimentazioni. I numeri. A luglio si è verificata un'interessante inversione di tendenza rispetto ai mesi scorsi. Le auto a benzina, infatti, hanno registrato una crescita dell'8,9%, con un miglioramento della quota di Mercato (dal 27,3% al 29,9%), mentre le diesel hanno perso il 10,1%, scendendo dal 22,8% al 20,7%. In calo anche le Gpl (-6,2%), mentre prosegue l'inesorabile crollo delle vetture a metano: -69%. Sul fronte delle elettrificate, grazie al +12,4% di luglio, le ibride (mild e full) salgono al 33,1% del Mercato, mentre subiscono una pesante perdita le plug-in, con un -19,2% e una penetrazione in discesa dal 5,7% al 4,6%. Male anche le elettriche pure (-29,2%) e una ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo la classifica delle diecipiù vendute, analizziamo l'andamento delle immatricolazioni nei diversi segmenti, in base alle principali alimentazioni. I numeri. A luglio si è verificata un'interessante inversione di tendenza rispetto ai mesi scorsi. Lea benzina, infatti, hanno registrato una crescita dell'8,9%, con un miglioramento della quota di(dal 27,3% al 29,9%), mentre le diesel hanno perso il 10,1%, scendendo dal 22,8% al 20,7%. In calo anche le Gpl (-6,2%), mentre prosegue l'inesorabile crollo delle vetture a metano: -69%. Sul fronte delle elettrificate, grazie al +12,4% di luglio, le ibride (mild e full) salgono al 33,1% del, mentre subiscono una pesante perdita le plug-in, con un -19,2% e una penetrazione in discesa dal 5,7% al 4,6%. Male anche le elettriche pure (-29,2%) e una ...

