Meloni “Ci dipingono come dei mostri, lo dicono al 25% degli italiani” (Di giovedì 4 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) “Agli avversari dico: scendete sul terreno del confronto e dimostrate che le vostre idee sono migliori delle nostre. Ci dipingono come mostri, ma siamo un partito stimato al 25% dei sondaggi, poi vedremo alle urne, ma dire che siamo dei mostri allora vuol dire dirlo al 25% degli italiani e questo non è accettabile”. Lo ha detto Giorgia Meloni intervistata dal direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, al festival “La Versiliana”. “Le coalizioni che stanno insieme più per necessità che per convinzione a me spaventano – aggiunge – perchè non c'è visione, ma compromesso e il compromesso si fa al ribasso. Sempre”.(ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it Leggi su iltempo (Di giovedì 4 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) “Agli avversari dico: scendete sul terreno del confronto e dimostrate che le vostre idee sono migliori delle nostre. Ci, ma siamo un partito stimato al 25% dei sondaggi, poi vedremo alle urne, ma dire che siamo deiallora vuol dire dirlo al 25%e questo non è accettabile”. Lo ha detto Giorgiaintervistata dal direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, al festival “La Versiliana”. “Le coalizioni che stanno insieme più per necessità che per convinzione a me spaventano – aggiunge – perchè non c'è visione, ma compromesso e il compromesso si fa al ribasso. Sempre”.(ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Meloni “Ci dipingono come dei mostri, lo dicono al 25% degli italiani” - - Tele_Nicosia : Meloni “Ci dipingono come dei mostri, lo dicono al 25% degli italiani” - Libero_official : La leader di #FratellidItalia mette nel mirino la sinistra: 'Ci dipingono come mostri, un'offesa agli italiani che… - blogsicilia : #notizie #sicilia Meloni “Ci dipingono come dei mostri, lo dicono al 25% degli italiani” - - Stefano_d51 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Da strenuo oppositore di FdI devo però convenire che le foto pre elettorali dell’on… -