Medici ex specializzandi, tribunali, politica ed Europa: cosa cambia dopo la sentenza della Corte Ue (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos Salute)() - A distanza di pochi mesi dalle storiche sentenze della Corte di Giustizia europea e della presa di posizione della Commissione europea, che bacchettano l'Italia sulla questione degli ex specializzandi rimettendo di fatto al centro i diritti dei Medici, si fanno sentire gli effetti su politica e tribunali. La decisione della Corte Ue è infatti "vincolante per i tribunali italiani, che sono obbligati a recepirla e già da ora la stanno applicando", commenta l'avvocato Marco Tortorella durante il webinar “Medici ex specializzandi 83/06: prescrizione, rivalutazione monetaria e adeguatezza delle borse, cosa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos Salute)() - A distanza di pochi mesi dalle storiche sentenzedi Giustizia europea epresa di posizioneCommissione europea, che bacchettano l'Italia sulla questione degli exrimettendo di fatto al centro i diritti dei, si fanno sentire gli effetti su. La decisioneUe è infatti "vincolante per iitaliani, che sono obbligati a recepirla e già da ora la stanno applicando", commenta l'avvocato Marco Tortorella durante il webinar “ex83/06: prescrizione, rivalutazione monetaria e adeguatezza delle borse,...

italiaserait : Medici ex specializzandi, tribunali, politica ed Europa: cosa cambia dopo la sentenza della Corte Ue - lifestyleblogit : Medici ex specializzandi, tribunali, politica ed Europa: cosa cambia dopo la sentenza della Corte Ue - - LocalPage3 : Medici ex specializzandi, tribunali, politica ed Europa: cosa cambia dopo la sentenza della Corte Ue… - 59LuciaBenedett : RT @AsugiFVG: Indizione di un avviso di manifestazione di interesse per conferimento di incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione co… - AsugiFVG : Indizione di un avviso di manifestazione di interesse per conferimento di incarichi di lavoro autonomo e di collabo… -