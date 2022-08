MEDIASET: PIÙ DI 330 PARTITE IN DIRETTA TRA COPPA ITALIA, CHAMPIONS LEAGUE E NATIONS LEAGUE. TORNA ANCHE PRESSING (E RADDOPPIA) (Di giovedì 4 agosto 2022) La stagione calcistica è ai nastri di partenza e MEDIASET sarà protagonista con grandi esclusive. LA COPPA ITALIA Tutta la COPPA ITALIA che per altre due stagioni sarà in esclusiva assoluta in chiaro sulle reti MEDIASET. La partenza è prevista per venerdì 5 agosto con i 32esimi di finale. MEDIASET trasmetterà in esclusiva in chiaro tutti i match fino alla finale del 24 maggio 2023, più la SuperCOPPA ITALIAna tra Milan e Inter che si disputerà il 18 gennaio 2023 a Riyad. Andiamo a vedere in dettaglio gli appuntamenti sulle reti MEDIASET: venerdì 5 agosto Udinese-Feralpisalò: ore 18.00, DIRETTA ITALIA 1 Cagliari-Perugia: ore 17.45, DIRETTA 20 Sampdoria-Reggina: ore ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 4 agosto 2022) La stagione calcistica è ai nastri di partenza esarà protagonista con grandi esclusive. LATutta lache per altre due stagioni sarà in esclusiva assoluta in chiaro sulle reti. La partenza è prevista per venerdì 5 agosto con i 32esimi di finale.trasmetterà in esclusiva in chiaro tutti i match fino alla finale del 24 maggio 2023, più la Superna tra Milan e Inter che si disputerà il 18 gennaio 2023 a Riyad. Andiamo a vedere in dettaglio gli appuntamenti sulle reti: venerdì 5 agosto Udinese-Feralpisalò: ore 18.00,1 Cagliari-Perugia: ore 17.45,20 Sampdoria-Reggina: ore ...

