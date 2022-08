Md, progetto di risparmio energetico su tutti gli 800 punti vendita della catena (Di giovedì 4 agosto 2022) Individuare una buona pratica di ottimizzazione dell’utilizzo dell’elettricità da estendere a tutta la rete vendita. È questo il principio ispiratore dell’iniziativa di MD che ha concluso una sperimentazione finalizzata al risparmio energetico, condotta su 12 negozi dalle caratteristiche eterogenee, ma considerate fortemente rappresentative della rete vendita. Gli ottimi riscontri hanno portato il Cavalier Podini a decidere di applicare da subito una buona pratica dalla grande portata ambientale che, estesa a tutti i negozi già a partire dalla prossima settimana, garantirà un risparmio annuo di circa 10 milioni di KWh, ossia 1870 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio). Il progetto pilota Sono stati dodici i punti ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 agosto 2022) Individuare una buona pratica di ottimizzazione dell’utilizzo dell’elettricità da estendere a tutta la rete. È questo il principio ispiratore dell’iniziativa di MD che ha concluso una sperimentazione finalizzata al, condotta su 12 negozi dalle caratteristiche eterogenee, ma considerate fortemente rappresentativerete. Gli ottimi riscontri hanno portato il Cavalier Podini a decidere di applicare da subito una buona pratica dalla grande portata ambientale che, estesa ai negozi già a partire dalla prossima settimana, garantirà unannuo di circa 10 milioni di KWh, ossia 1870 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio). Ilpilota Sono stati dodici i...

SimonVenturini : #CASA • Un piano per rimettere a nuovo 70 #condomini comunali. Oggi abbiamo presentato #SuperBonus 110%, progetto… - FruitbookMag : Dopo il successo della fase di test condotta su 12 negozi, #MD estende a tutti gli 800 punti vendita il progetto di… - bernagoz : RT @oavda: @gasparethomas @ItaliAntartide @andreabettini Il contributo scientifico, tecnologico e manageriale dell’@oavda al Progetto ITM è… - Sostenibile : MD avvia un progetto di risparmio energetico su tutti gli 800 punti vendita della catena - foodaffairs_it : MD vara un progetto pilota di risparmio energetico su tutti i punti vendita: 'Spegniamo le luci per non sprecare'… -