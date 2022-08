Matthäus | “Lewandowski? Forse Nagelsmann non era un suo fan” | VIDEO

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@LMatthaeus10: “@lewy_official? Forse @J__Nagelsmann non era un suo fan” | #VIDEO - @FCB #FCBayern #Bayern #Matthäus #Le… - PianetaMilan : .@LMatthaeus10: “@lewy_official? Forse @J__Nagelsmann non era un suo fan” | #VIDEO - @FCB #FCBayern #Bayern… -

Ecco perché non si è raggiunto un accordo per rinnovare cone la situazione di Gnabry non è chiara. Poi arriva Mané per 41 milioni di euro, Laimer deve venire per 20 o 30 milioni e adesso ...Sulle pagine del quotidiano tedesco Bild, l'ex leggenda dell'Inter e del Bayern, Lothar, ... Ecco perché non si è raggiunto un accordo per rinnovare cone la situazione di Gnabry ...