Matteoni | Edilizia e imprese siano priorità nell’agenda elettorale

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 agosto 2022)(ex presidente Confartigianato):– “A poco meno di due mesi dalle elezioni politiche, fissate per il prossimo 25 settembre 2022, mentre i partiti sono impegnati nel percorso di dialogo e confronto per delineare accordi e alleanze, ancora troppo poco – tuttavia – si parla di programmi e, soprattutto, di cosa si abbia realmente intenzione di fare per risollevare le sorti sociali ed economiche di famiglie e. Un comparto chiave del Paese di cui si parla pochissimo, ad esempio, sono l’e la complicata congiuntura che attanaglia ormai da tempo le”. A sottolinearlo, in una nota stampa, è Marco, imprenditore ed ...