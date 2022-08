Matteo Renzi si candida in 5 città per salvare Italia Viva: «Mi gioco l’osso del collo» (Di giovedì 4 agosto 2022) Matteo Renzi e Italia Viva correranno da soli alle elezioni del 25 settembre. E l’ex premier ci metterà la faccia, visto che prepara una candidatura in cinque città. Con l’obiettivo di raggranellare almeno un milione di voti. Ovvero quelli che servono per superare la soglia del 3% del Rosatellum. E portare un drappello di fedelissimi in Parlamento: 8-10 deputati e 3-5 senatori. Il senatore si candiderà nella sua Firenze ma anche a Roma, Milano, Napoli e Torino. E ha rifiutato il «diritto di tribuna» accettato da Luigi Di Maio (anche se il Pd smentisce). Consapevole del fatto che l’accordo tra Calenda e Letta potrebbe favorirlo con i voti in (presunta) uscita dal centrodestra. Ma anche pronto a fare all-in tutto in queste elezioni. Tanto da dire che stavolta «mi gioco ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 agosto 2022)correranno da soli alle elezioni del 25 settembre. E l’ex premier ci metterà la faccia, visto che prepara unatura in cinque. Con l’obiettivo di raggranellare almeno un milione di voti. Ovvero quelli che servono per superare la soglia del 3% del Rosatellum. E portare un drappello di fedelissimi in Parlamento: 8-10 deputati e 3-5 senatori. Il senatore si candiderà nella sua Firenze ma anche a Roma, Milano, Napoli e Torino. E ha rifiutato il «diritto di tribuna» accettato da Luigi Di Maio (anche se il Pd smentisce). Consapevole del fatto che l’accordo tra Calenda e Letta potrebbe favorirlo con i voti in (presunta) uscita dal centrodestra. Ma anche pronto a fare all-in tutto in queste elezioni. Tanto da dire che stavolta «mi...

