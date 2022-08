Mario Biondo non si è sucidato ma il Gip archivia il caso | La madre non si arrende: cosa succede adesso (Di giovedì 4 agosto 2022) Le parole del Gip del tribunale di Palermo mettono la parola fine, almeno per ora, alle indagini sulla morte di Mario Biondo. E ora si spera la riapertura del caso in Spagna Non è possibile ritenere che Mario Biondo si tolse spontaneamente la vita il 30 maggio del 2013 nella sua casa a Madrid, ma si tratta di omicidio: è con queste parole che il Gip del tribunale di Palermo Nicola Aiello mette fine, almeno in Italia, alle indagini sulla morte del cameraman. Parla per la prima volta di omicidio, il Gip, ma lo fa all’interno delle motivazioni dell’archiviazione dell’inchiesta di un giallo durato quasi dieci anni. Una consolazione, seppur magra, per la famiglia, che finalmente può dare dignità al figlio, come riferito da mamma Santina, che tuttavia non ha intenzione di ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 4 agosto 2022) Le parole del Gip del tribunale di Palermo mettono la parola fine, almeno per ora, alle indagini sulla morte di. E ora si spera la riapertura delin Spagna Non è possibile ritenere chesi tolse spontaneamente la vita il 30 maggio del 2013 nella sua casa a Madrid, ma si tratta di omicidio: è con queste parole che il Gip del tribunale di Palermo Nicola Aiello mette fine, almeno in Italia, alle indagini sulla morte del cameraman. Parla per la prima volta di omicidio, il Gip, ma lo fa all’interno delle motivazioni dell’zione dell’inchiesta di un giallo durato quasi dieci anni. Una consolazione, seppur magra, per la famiglia, che finalmente può dare dignità al figlio, come riferito da mamma Santina, che tuttavia non ha intenzione di ...

fanpage : Il 30 maggio del 2013 Mario Biondo non si tolse la vita nella sua casa di Madrid: quella del suicidio fu una messa… - Renaissanceback : RT @SantinaBiondo: @Lola_new8 Chi cerca di coprire l'omicidio di mio figlio, farà di tutto per manipolare e addirittura ci prova con l'ordi… - SalvinaCinturin : Cameraman morto: gip, fu ucciso, suicidio solo simulato - Sicilia - - SantinaBiondo : @Lola_new8 Chi cerca di coprire l'omicidio di mio figlio, farà di tutto per manipolare e addirittura ci prova con l… - SantinaBiondo : @Lola_new8 Credi quello che vuoi, ma quello che ha scritto il Gip è incontestabile: OMICIDIO! Raquel Sanchez Silva… -