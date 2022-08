Marche, al Jova Beach Party di Fermo individuati 17 lavoratori in nero. E non sarebbe l’unica irregolarità (Di giovedì 4 agosto 2022) Guai per Jovanotti e il suo Jova Beach Party, il tour estivo allestito nelle spiagge di tutta Italia. Ieri, 3 agosto, l’Ispettorato nazionale del lavoro di Ascoli Piceno ha effettuato un’ispezione nel cantiere di allestimento del palco e dell’area concerto del Jova Beach Party a Lido di Fermo, riscontrando la presenza di 17 lavoratori in nero, sia italiani che stranieri. A renderlo noto proprio un comunicato dell’Ispettorato: «Sono state controllate 19 aziende, nessuna delle quali avente sede legale nella provincia. Sono 55 i lavoratori di cui sono state acquisite sommarie informazioni. Di questi, 17 – sia italiani che stranieri – erano in nero», si legge. Quattro le ditte ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 agosto 2022) Guai pernotti e il suo, il tour estivo allestito nelle spiagge di tutta Italia. Ieri, 3 agosto, l’Ispettorato nazionale del lavoro di Ascoli Piceno ha effettuato un’ispezione nel cantiere di allestimento del palco e dell’area concerto dela Lido di, riscontrando la presenza di 17in, sia italiani che stranieri. A renderlo noto proprio un comunicato dell’Ispettorato: «Sono state controllate 19 aziende, nessuna delle quali avente sede legale nella provincia. Sono 55 idi cui sono state acquisite sommarie informazioni. Di questi, 17 – sia italiani che stranieri – erano in», si legge. Quattro le ditte ...

