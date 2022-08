Mandorlini: ‘De Ketelaere? Gli addetti ai lavori ne parlano benissimo’ (Di giovedì 4 agosto 2022) Andrea Mandorlini, ex tecnico del Verona, parla così di De Ketelaere a Milannews.it: "Gli addetti ai lavori ne parlano benissimo.... Leggi su calciomercato (Di giovedì 4 agosto 2022) Andrea, ex tecnico del Verona, parla così di Dea Milannews.it: "Gliainebenissimo....

sportli26181512 : MN - Mandorlini: 'De Ketelaere lo vedo come un dieci. Ma sarà Pioli a decidere': L'allenatore Andrea Mandorlini ha… - milansette : MN - Mandorlini: 'De Ketelaere lo vedo come un dieci. Ma sarà Pioli a decidere' #acmilan #rossoneri - MilanNewsit : MN - Mandorlini: 'De Ketelaere lo vedo come un dieci. Ma sarà Pioli a decidere' - milansette : MN - Mandorlini: 'De Ketelaere? Ne parlano tutti benissimo. Il Milan lo ha voluto a tutti i costi' #acmilan… - MilanNewsit : MN - Mandorlini: 'De Ketelaere? Ne parlano tutti benissimo. Il Milan lo ha voluto a tutti i costi' -