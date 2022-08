Mamma scomparsa trovata morta in auto al centro commerciale da guardia che sentiva “odore di marcio” (Di giovedì 4 agosto 2022) Ogni volta che una persona scompare, tutti nella comunità si danno da fare per ritrovarla. È sempre commovente quando si ritrova la persona, e straziante se ad essere ritrovato è solo il suo corpo. La ricerca di Christina Lee Powell è andata avanti per 3 settimane prima che il suo corpo venisse ritrovato. La Mamma del Texas era scomparsa da tempo ed è stata ritrovata morta all’interno della sua auto, nel parcheggio di un centro commerciale. Una guardia di sicurezza aveva notato “odore di marcio” provenire da una certa direzione e aveva deciso di indagare. Si è reso conto che l’auto dalla quale proveniva l’odore era parcheggiata lì da circa una settimana. Proseguendo con la ... Leggi su it.newsner (Di giovedì 4 agosto 2022) Ogni volta che una persona scompare, tutti nella comunità si danno da fare per ritrovarla. È sempre commovente quando si ritrova la persona, e straziante se ad essere ritrovato è solo il suo corpo. La ricerca di Christina Lee Powell è andata avanti per 3 settimane prima che il suo corpo venisse ritrovato. Ladel Texas erada tempo ed è stata riall’interno della sua, nel parcheggio di un. Unadi sicurezza aveva notato “di” provenire da una certa direzione e aveva deciso di indagare. Si è reso conto che l’dalla quale proveniva l’era parcheggiata lì da circa una settimana. Proseguendo con la ...

