Malori sull'aereo pronto per il decollo. Caos nell'aeroporto italiano, 118 e soccorsi sulla pista (Di giovedì 4 agosto 2022) Malori sull'aereo all'aeroporto Orio al Serio di Bergamo, sul volo AlMasria Universal Airlines diretto in Egitto. Alcuni passeggeri sono stati colti da malore a causa del caldo tanto da richiedere l'intervento a bordo dei sanitari del 118. Come riporta Il Giorno di Bergamo, per fortuna nessuno ha avuto bisogno di cure particolari. Sono arrivate due ambulanze e un'automedica, intorno alle 19,30, ma per fortuna nessuno ha avuto bisogno di cure particolari. Il volo, programmato per le 17, era in ritardo per ragioni tecniche e così è rimasto fermo in pista. I medici del 118 hanno visitato sul posto tre persone: nessuno ha avuto bisogno di cure ospedaliere. Poi la partenza verso il Cairo. Sei passeggeri con i maggiori problemi – scrive ...

