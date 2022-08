Mal di schiena, se avete questo tipo si ha diritto alla pensione per la 104: lo hanno in tantissimi (Di giovedì 4 agosto 2022) C’è un caso in cui il dolore alla schiena è cos’ forte al punto da spingere una persona a compilare la domanda all’INPS per ottenere la 104? Molti sono coloro che si chiedono se le patologie infiammatorie croniche legate alla mal di schiena, come potrebbe essere l’artrite reumatoide o altri tipi di malattie reumatiche, possono dare la possibilità ad un cittadino italiano di presentare la domanda per farsi riconoscere la 104. Si tratta di un quesito che molto spesso viene fatto e che oggi abbiamo deciso di affrontare anche noi così da poter finalmente dare una risposta. Ma quando il mal di schiena dà diritto ad ottenere la 104 e quindi a farsi assegnare delle agevolazioni o indennità? Scopriamolo insieme nelle righe che seguono. Chi ha diritto ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 4 agosto 2022) C’è un caso in cui il doloreè cos’ forte al punto da spingere una persona a compilare la domanda all’INPS per ottenere la 104? Molti sono coloro che si chiedono se le patologie infiammatorie croniche legatemal di, come potrebbe essere l’artrite reumatoide o altri tipi di malattie reumatiche, possono dare la possibilità ad un cittadino italiano di presentare la domanda per farsi riconoscere la 104. Si tratta di un quesito che molto spesso viene fatto e che oggi abbiamo deciso di affrontare anche noi così da poter finalmente dare una risposta. Ma quando il mal didàad ottenere la 104 e quindi a farsi assegnare delle agevolazioni o indennità? Scopriamolo insieme nelle righe che seguono. Chi ha...

