"Mai stato meglio nella mia vita": Edoardo Tavassi con gli occhi a cuoricino, amore folle (Di giovedì 4 agosto 2022) L'ex protagonista dell'Isola dei Famosi si lascia andare a un'inedita confessione. Edoardo Tavassi lo ammette, il cuore batte a mille Edoardo Tavassi (Screen da Instagram)Fratello della più famosa Guendalina, Edoardo Tavassi si è fatto conoscere dal grande pubblico sull'Isola dei Famosi. Qui ha fatto emergere tutto il suo carattere tosto e combattivo, ma anche dolce e protettivo soprattutto nei confronti dei propri cari. A causa di un infortunio si è dovuto ritirare prima del tempo ma, secondo molti telespettatori, è lui il vincitore morale dell'edizione. Nelle ultime ore, l'ex naufrago si è raccontato in un'intervista a Novella 2000, dove ha ammesso alcuni lati inediti della propria vita personale. In particolare, ha parlato d'amore: ecco chi l'ha ...

