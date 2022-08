M5S, Buffagni: “Lascio Movimento? Non sono uno zombie” (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Duro post di Stefano Buffagni su Facebook. Un lunghissimo messaggio in cui l’ex sottosegretario e deputato ‘di peso’ del M5S non risparmia critiche al Movimento. Lascerà il M5S? “Non sono uno zombie…”. Quindi andrà via o rimane? “Io sono leale ai cittadini”, dice all’Adnkronos. IL POST – “In questi anni – scrive nel messaggio – ho messo sempre l’impegno per i cittadini davanti a tutto, davanti a me stesso e a mio figlio. Abbiamo difeso un Paese dilaniato da una pandemia, lo abbiamo fatto rispettare in Europa come mai prima d’ora. È stato un onore poter prendere parte, da protagonista, a questo momento storico incredibile e senza precedenti. Abbiamo fatto errori lungo il cammino. sono state scelte persone sbagliate nei posti sbagliati che hanno rovinato parte del grande ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Duro post di Stefanosu Facebook. Un lunghissimo messaggio in cui l’ex sottosegretario e deputato ‘di peso’ del M5S non risparmia critiche al. Lascerà il M5S? “Nonuno…”. Quindi andrà via o rimane? “Ioleale ai cittadini”, dice all’Adnkronos. IL POST – “In questi anni – scrive nel messaggio – ho messo sempre l’impegno per i cittadini davanti a tutto, davanti a me stesso e a mio figlio. Abbiamo difeso un Paese dilaniato da una pandemia, lo abbiamo fatto rispettare in Europa come mai prima d’ora. È stato un onore poter prendere parte, da protagonista, a questo momento storico incredibile e senza precedenti. Abbiamo fatto errori lungo il cammino.state scelte persone sbagliate nei posti sbagliati che hanno rovinato parte del grande ...

