Lusso e mobilità elettrica Ares accelera sull’espansione con nuovi azionisti

(Di giovedì 4 agosto 2022) Unire la rivoluzione dellacon il design ineguagliato che distingue l’Italia nel mondo. Questo l’obiettivo che si prefigge la modenese, dedita al design die alla costruzione di supercar e moto in serie unica. Il percorso strategico di crescita, iniziato nel 2021, è delineato nel nuovo piano di crescita globale che guarda alla, all’espansione della rete energetica e a continui investimenti con il sostegno distrategici provenienti dal settore automobilistico, finanziario e del. Si tratta rispettivamente di Alfredo Altavilla, attualmente al timone di Ita Airways (la newco nata dalle ceneri di Alitalia) e con il curriculum vitae arricchito da anni ai vertici del ...

salutegreen24 : (Adnkronos) - Accelera e si evolve il piano di crescita di Ares, coachbuilder di lusso basato a Modena. La trasform… - LaPresse_news : Nuova avventura per il top manager Alfredo Altavilla, grande appassionato di auto sportive e di lusso. -

... un modello esclusivo del nuovo produttore francese Hopium, che sta lavorando al futuro dellaa idrogeno. Si tratta di una berlina difuel cell progettata dal designer ...... che di recente se ne è occupato per il New Yorker , "l'elettrificazione della" offre ... Dall'altro, in particolar modo chi si occupava di auto o moto sportive o di, bisognava comunque ...