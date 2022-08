L’operazione nostalgia di Berlusconi: il “Credo Laico” di Forza Italia come nel 1994 (Di giovedì 4 agosto 2022) Silvio Berlusconi non ha alcuna paura di essere inattuale. E per le elezioni rispolvera un grande classico: il “Credo Laico” di Forza Italia. Ovvero la preghiera liberale che rimetterà in scena al più presto. Con tanto di brochure da includere nel kit del candidato. come nelle elezioni del 1994, le prime della sua discesa in campo. «Noi crediamo nella libertà, in tutte le sue forme, molteplici e vitali. Ma la libertà non è graziosamente concessa dallo Stato, perché è ad esso anteriore», è il Credo raccontato oggi dal Messaggero. Il format prevede un nuovo miracolo economico (a patto che si voti Forza Italia, ovviamente) così come i mille euro per le pensioni. E gli alberi, ovviamente. Non appena ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 agosto 2022) Silvionon ha alcuna paura di essere inattuale. E per le elezioni rispolvera un grande classico: il “” di. Ovvero la preghiera liberale che rimetterà in scena al più presto. Con tanto di brochure da includere nel kit del candidato.nelle elezioni del, le prime della sua discesa in campo. «Noi crediamo nella libertà, in tutte le sue forme, molteplici e vitali. Ma la libertà non è graziosamente concessa dallo Stato, perché è ad esso anteriore», è ilraccontato oggi dal Messaggero. Il format prevede un nuovo miracolo economico (a patto che si voti, ovviamente) cosìi mille euro per le pensioni. E gli alberi, ovviamente. Non appena ...

