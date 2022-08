L'omaggio di Bonucci a Furino: 'Importante per noi riaverlo qui' (Di giovedì 4 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora DA CAPITANO — Leonardo Bonucci ha poi commentato ai microfoni ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 4 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora DA CAPITANO — Leonardoha poi commentato ai microfoni ...

junews24com : Bonucci, omaggio a Furino: il gesto durante Juve A Juve B - - sportli26181512 : L'omaggio di Bonucci a Furino: 'Importante per noi riaverlo qui': L'omaggio di Bonucci a Furino: 'Importante per no… - Gazzetta_it : L'omaggio di Bonucci a Furino: 'Importante per noi riaverlo qui' - VedovaC : Comunque quello di #Bonucci era un omaggio alla comunità messicana presente negli States -