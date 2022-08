LIVE – Sassuolo-Vis Pesaro, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di giovedì 4 agosto 2022) La DIRETTA testuale di Sassuolo-Vis Pesaro, sfida valida come amichevole precampionato 2022. Ultimo test per i ragazzi di mister Dionisi, che affronteranno allo Stadio Ricci la formazione di Lega Pro a pochi giorni dal primo impegno ufficiali, lunedì 8 agosto contro il Modena in Coppa Italia. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18:00 di giovedì 4 agosto, con Sportface.it che vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Sassuolo-VIS Pesaro (dalle ore 18:00) SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Latestuale di-Vis, sfida valida come. Ultimo test per i ragazzi di mister Dionisi, che affronteranno allo Stadio Ricci la formazione di Lega Pro a pochi giorni dal primo impegno ufficiali, lunedì 8 agosto contro il Modena in Coppa Italia. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18:00 di giovedì 4 agosto, con Sportface.it che vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA-VIS(dalle ore 18:00) SportFace.

Fantacalciok : Amichevole, Sassuolo - Vis Pesaro: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Amichevole, Sassuolo - Vis Pesaro: diretta live e risultato in tempo reale - OdeonZ__ : LIVE Calciomercato - Sassuolo, idea Orsolini. Empoli, si tratta per Lammers - ZonaBianconeri : RT @TMW_radio: ? SONDAGGIO ? ???? Il #Sassuolo chiede 40 milioni per #Raspadori. #Juve e #Napoli dovrebbero spendere questa cifra? ???#TmwR… - TMW_radio : ? SONDAGGIO ? ???? Il #Sassuolo chiede 40 milioni per #Raspadori. #Juve e #Napoli dovrebbero spendere questa cifra?… -