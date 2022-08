LIVE – Juventus A-Juventus B 0-0, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di giovedì 4 agosto 2022) La DIRETTA testuale di Juventus A-Juventus B, amichevole precampionato 2022. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono pronti a scendere in campo per il classico test in famiglia a Villar Perosa, l’ultimo prima dell’inizio del campionato di Serie A. Appuntamento oggi, giovedì 4 agosto, alle ore 17:00. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV Le formazioni ufficiali: Juventus A: Szczesny, Bremer, Danilo, Vlahovic, Alex Sandro, Kean, Bonucci, Di Maria, Locatelli, Zakaria, Fagioli.Allenatore: Allegri. Juventus B: Garofani, Leo, Verduci, Barrenechea, Riccio, Poli, Iocolano, Sersanti, Pecorino, Sekulov, Lipari.Allenatore: ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Latestuale diA-B,. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono pronti a scendere in campo per il classico test in famiglia a Villar Perosa, l’ultimo prima dell’inizio del campionato di Serie A. Appuntamento oggi, giovedì 4 agosto, alle ore 17:00. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV Le formazioni ufficiali:A: Szczesny, Bremer, Danilo, Vlahovic, Alex Sandro, Kean, Bonucci, Di Maria, Locatelli, Zakaria, Fagioli.Allenatore: Allegri.B: Garofani, Leo, Verduci, Barrenechea, Riccio, Poli, Iocolano, Sersanti, Pecorino, Sekulov, Lipari.Allenatore: ...

juventusfc : Buongiorno Los Angeles ?? Siamo live per parlare della partita contro il Barça ????: - ciucca97 : RT @ilmaschioalphre: ?? Come detto nelle precedenti settimane e anche ieri in live, #Arthur sta per salutare la #Juventus con destinazione #… - ZonaBianconeri : RT @ilmaschioalphre: ?? Come detto nelle precedenti settimane e anche ieri in live, #Arthur sta per salutare la #Juventus con destinazione #… - ilmaschioalphre : ?? Come detto nelle precedenti settimane e anche ieri in live, #Arthur sta per salutare la #Juventus con destinazion… - sportli26181512 : Juve-Juve Under 23 LIVE: l'attesa nel pre partita FOTO e VIDEO: L'amichevole di Villar Perosa per la Juventus è un… -