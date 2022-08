LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Lazzaro in semifinale negli 800m, eliminata Ferrari nei 100m ostacoli (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:34 PARTITI! 17:32 Nella quinta e penultima heat toccherà a Francesco Pernici, che quest’anno vanta un ottimo 1.46.87 e che parte con l’obiettivo di lottare per le medaglie. 17:29 Anche dalla quarta batteria non arriveranno i tempi da ripescaggio: vittoria in 1:50.47 per Abdo-Razak Hassan (uno dei grandi favoriti per la vittoria finale), secondo Samuel Reardon (1:50.87), terzo Paul Anselmini (1:51.69). 17:26 Nel frattempo nel lancio del giavellotto Gyorggy Herczeg con 72.63m è il quarto ad aver superato la misura di qualificazione (72.50m). 17:24 Ottima prestazione per Giovanni Lazzaro, che è andato molto vicino anche al suo SB. 17.22 Lazzaro C’E’! L’azzurro chiude terzo alle spalle di Lewalski e Solbu e con 1:48.89 vola in semifinale! 17:20 Partiti! 17:18 ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:34 PARTITI! 17:32 Nella quinta e penultima heat toccherà a Francesco Pernici, che quest’anno vanta un ottimo 1.46.87 e che parte con l’obiettivo di lottare per le medaglie. 17:29 Anche dalla quarta batteria non arriveranno i tempi da ripescaggio: vittoria in 1:50.47 per Abdo-Razak Hassan (uno dei grandi favoriti per la vittoria finale), secondo Samuel Reardon (1:50.87), terzo Paul Anselmini (1:51.69). 17:26 Nel frattempo nel lancio del giavellotto Gyorggy Herczeg con 72.63m è il quarto ad aver superato la misura di qualificazione (72.50m). 17:24 Ottima prestazione per Giovanni, che è andato molto vicino anche al suo SB. 17.22C’E’! L’azzurro chiude terzo alle spalle di Lewalski e Solbu e con 1:48.89 vola in! 17:20 Partiti! 17:18 ...

infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: azzurri a caccia di medaglie con Cavo, Seramondi, Vattolo e Carcano - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Cavo e Seramondi in finale nei 400 ostacoli, Benedetti chiude dodicesima ne… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: azzurri a caccia di medaglie con Cavo Seramondi Vattolo e Carcano -… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: azzurri a caccia di medaglie con Cavo Seramondi Vattolo e Carcano -… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: Cavo e Seramondi in finale nei 400 ostacoli Benedetti chiude dodicesima nel… -