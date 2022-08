LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Cavo e Seramondi in finale nei 400 ostacoli, Tonella migliora il personale nei 200 ostacoli (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.40 Questa la seconda semifinale: Sitali (Zambia), Farkas (Croazia), Tebogo (Botswana), Fahmi (Malesia), Murphy (Australia), Erlandsson (Svezia), Baltan (Colombia), Smith (Turchia). 00.38 Nella prima serie si impone Blessing Akawasi Afrifah (Israele) in 20?17 davanti a Benjamin Richardson (Sudafrica) in 20?39, terzo Jeriel Quainoo (Regno Unito) in 20?43. L’azzurro Loris Tonella migliora il suo primato personale ed è sesto in 20?95. 00.37 Al via le semifinali dei 200 metri maschili. 00.34 Gli eventi cominceranno dunque due ore dopo la loro originaria programmazione: Competition in @WACali22 is expected to recommence at 17:25 (GMT-5) and every event will commence two hours (120 mins) later than originally scheduled. — World Athletics ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.40 Questa la seconda semi: Sitali (Zambia), Farkas (Croazia), Tebogo (Botswana), Fahmi (Malesia), Murphy (Australia), Erlandsson (Svezia), Baltan (Colombia), Smith (Turchia). 00.38 Nella prima serie si impone Blessing Akawasi Afrifah (Israele) in 20?17 davanti a Benjamin Richardson (Sudafrica) in 20?39, terzo Jeriel Quainoo (Regno Unito) in 20?43. L’azzurro Lorisil suo primatoed è sesto in 20?95. 00.37 Al via le semifinali dei 200 metri maschili. 00.34 Gli eventi cominceranno dunque due ore dopo la loro originaria programmazione: Competition in @WACali22 is expected to recommence at 17:25 (GMT-5) and every event will commence two hours (120 mins) later than originally scheduled. — World Athletics ...

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: Cavo e Seramondi in finale nei 400 ostacoli programma sospeso per pioggia -… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: Cavo e Seramondi vanno a caccia della finale nei 400 ostacoli - #Atletica… - RunnersToscana : RT @atleticaitalia: ???? due azzurre in finale nei 400 ostacoli #WorldAthleticsU20 ?? ai Mondiali U20 di Cali si qualificano Ludovica Cavo (… - atleticaitalia : ???? due azzurre in finale nei 400 ostacoli #WorldAthleticsU20 ?? ai Mondiali U20 di Cali si qualificano Ludovica Ca… - News24_it : LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Mori, Amani e Caiani in finale! - OA Sport -