LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Cavo e Seramondi in finale nei 400 ostacoli, Benedetti chiude dodicesima nel disco (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.00 Non si migliora Benedetta Benedetti, 46.63 al primo lancio, che chiude così al dodicesimo posto nella finale del lancio del disco femminile con il 47.01 trovato in apertura. 01.57 Le prossime competizioni sulla pista saranno le semifinali dei 400 metri piani femminili e maschili. 01.54 Vince la estone Liisa-Maria Lusti in 24?24. 01.52 Al via la terza e ultima serie dei 200 metri dell’eptathlon. 01.50 L’azzurra dovrà cercare di risalire almeno all’ottavo posto per andare ad usufruire anche dei tre lanci finali, per farlo la classe 2003 dovrà almeno superare il 49.24 dell’olandese Danara Dewi Stoppels. 01.47 Al termine del secondo giro di lanci Benedetta Benedetti è scivolata all’undicesimo posto con il 47.01 trovato nel ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.00 Non si migliora Benedetta, 46.63 al primo lancio, checosì al dodicesimo posto nelladel lancio delfemminile con il 47.01 trovato in apertura. 01.57 Le prossime competizioni sulla pista saranno le semifinali dei 400 metri piani femminili e maschili. 01.54 Vince la estone Liisa-Maria Lusti in 24?24. 01.52 Al via la terza e ultima serie dei 200 metri dell’eptathlon. 01.50 L’azzurra dovrà cercare di risalire almeno all’ottavo posto per andare ad usufruire anche dei tre lanci finali, per farlo la classe 2003 dovrà almeno superare il 49.24 dell’olandese Danara Dewi Stoppels. 01.47 Al termine del secondo giro di lanci Benedettaè scivolata all’undicesimo posto con il 47.01 trovato nel ...

