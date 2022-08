L’invito della Confartigianato Chieti L’Aquila | scegliete il nostro territorio per le vacanze

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 4 agosto 2022) Il turismo, dopo due anni di sofferenza, riparte e in Abruzzo si registrano numeri da tutto esaurito. Le imprese artigiane sono tra i protagonististagione: alla fine del primo trimestre 2022 le imprese operanti in attività interessate dalla domanda turistica sono 4.294, pari al 15% dell’artigianato regionale. Di queste, 2.085 sono nelle province di. E’ quanto emerge da un’elaborazione del Centro studi di. In chiave settoriale, in Abruzzo il comparto più rilevante è quello Agroalimentare, che conta 1.206 imprese (28,1% del totale), seguito da Abbigliamento e calzature (903 imprese, 21% del totale) e da Altre attività manifatturiere e dei servizi (844, 19,7%), comparto che comprende importanti attività dell’artigianato nella ...