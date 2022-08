Lingua a carta geografica nei bambini: come si manifesta e cosa può significare (Di giovedì 4 agosto 2022) Tra i disturbi che possono interessare la cavità orale dei bambini c’è anche la cosiddetta Lingua a carta geografica, una condizione benigna, innocua e non contagiosa che è bene conoscere per gestirla correttamente evitando facili allarmismi. Parliamo infatti di una realtà per la quale sulla Lingua compaiono macchie e altri segni caratteristici e che può dare fastidi, ma non è associata a infezioni o altre patologie gravi. Viene chiamata anche glossite migratoria benigna ed è un fenomeno comune negli adulti (circa il 3% della popolazione) con una prevalenza nell’età pediatrica tanto che nei bambini l’incidenza va dallo 0,37% al 14,3%. Lingua a carta geografica: come si manifesta? La ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 4 agosto 2022) Tra i disturbi che possono interessare la cavità orale deic’è anche la cosiddetta, una condizione benigna, innocua e non contagiosa che è bene conoscere per gestirla correttamente evitando facili allarmismi. Parliamo infatti di una realtà per la quale sullacompaiono macchie e altri segni caratteristici e che può dare fastidi, ma non è associata a infezioni o altre patologie gravi. Viene chiamata anche glossite migratoria benigna ed è un fenomeno comune negli adulti (circa il 3% della popolazione) con una prevalenza nell’età pediatrica tanto che neil’incidenza va dallo 0,37% al 14,3%.si? La ...

