Libero: Ronaldo fa di nuovo i capricci per andarsene da un club, come fece alla Juventus (Di giovedì 4 agosto 2022) "Cristiano Ronaldo fa i capricci. Di nuovo. È evidentemente l'unico modo rimasto per andarsene da un club". Lo scrive, su Libero, Claudio Savelli, commentando quanto accaduto nell'amichevole del Manchester United dello scorso weekend, quando CR7, dopo essere stato sostituito al termine della prima frazione di gioco da Ten Hag, ha lasciato lo stadio. Un comportamento che ieri l'allenatore ha definito «inaccettabile». Savelli scrive: "Il paradosso è che la reazione del mister è esattamente ciò che Ronaldo cercava. Non potendo convincere i dirigenti, legati dall'impossibilità di vendere il cartellino per via dell'inesistenza di una società disposta a pagarlo, Cristiano ha dirottato l'attenzione (e la pressione) su colui che più ci dialoga. L'unico peraltro che, in cuor ...

