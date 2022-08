Letta, Fratoianni e Bonelli si incontrano: l'accordo si avvicina ma servono altri due giorni (Di giovedì 4 agosto 2022) Riusciremo a mettere insieme un fronte a difesa della Costituzione? Dopo un'altra giornata di trattative l'accordo tra il Pd e la coalizione verdi/sinistra non è ancora chiuso. Angelo Bonelli e Nicola ... Leggi su globalist (Di giovedì 4 agosto 2022) Riusciremo a mettere insieme un fronte a difesa della Costituzione? Dopo un'altra giornata di trattative l'tra il Pd e la coalizione verdi/sinistra non è ancora chiuso. Angeloe Nicola ...

BelpietroTweet : Calenda estorce a Letta un patto per avere il 30% dei collegi uninominali spartiti col Pd. Un’intesa figlia della p… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Dal terzo polo alle trenta poltrone Dopo essersi fatto desiderare, Calenda estor… - il_cappellini : Nulla può eguagliare in ampiezza la diaspora di Rifondazione comunista: Rizzo con i fascisti, Migliore con Renzi, F… - Courtaud16 : @ultimora_pol Ma Fratoianni va raccattato? Cosa l'ha strappato dal disperato abbraccio di Letta? - evarist05268091 : RT @Fabry0222: Mercato delle vacche parte seconda: Fratoianni e Bonelli per rimanere in coalizione chiedono 25 seggi a Letta. Stiamo assist… -