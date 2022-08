Letta, “Basta finti stage, il primo lavoro dei giovani sia ben pagato” (Di giovedì 4 agosto 2022) TARQUINIA (ITALPRESS) – “Basta con i finti stage, ci vuole un primo lavoro ben pagato”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, nel corso di un appuntamento elettorale al Tarquinia, ribadendo l'attenzione del partito nei confronti delle nuove generazioni. “Questa campagna elettorale sarà incentrata sul tema dei giovani, perchè i giovani del nostro Paese sono pochi, non gli diamo le opportunità sufficienti e se ne vanno appena possono – ha aggiunto -. Noi abbiamo assolutamente bisogno, non solo di farli rimanere, ma di attrarli e dobbiamo farlo attraverso sia con politiche di welfare che con politiche di incentivazioni e ovviamente attraverso l'eliminazione della precarietà nel mercato del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) TARQUINIA (ITALPRESS) – “con i, ci vuole unben”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico, nel corso di un appuntamento elettorale al Tarquinia, ribadendo l'attenzione del partito nei confronti delle nuove generazioni. “Questa campagna elettorale sarà incentrata sul tema dei, perchè idel nostro Paese sono pochi, non gli diamo le opportunità sufficienti e se ne vanno appena possono – ha aggiunto -. Noi abbiamo assolutamente bisogno, non solo di farli rimanere, ma di attrarli e dobbiamo farlo attraverso sia con politiche di welfare che con politiche di incentivazioni e ovviamente attraverso l'eliminazione della precarietà nel mercato del ...

