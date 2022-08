fanpage : Secondo la Supermedia di questa settimana, #FdI e #Pd volano nelle intenzioni di voto, ma sarebbe la coalizione di… - pdnetwork : Il punto sulla campagna elettorale per le elezioni del 25 settembre ora con @enricoletta a #MetropolisLive ?? - fcolombo73 : @CarloCalenda Ma il solo fatto che #Letta stia comunque trattando con #Fratoianni che ha votato 55 volte contro la… - PillaPaladini : RT @Sil__Cri: @riotta Basta voti da @italiaviva!!! Abbiamo già dato. Ricordare Calenda a Roma che se li è intestati.. Letta a Siena.. Chi… - IlModeratoreWeb : Letta, “Basta finti stage, il primo lavoro dei giovani sia ben pagato” - -

Fanpage.it

È iniziato alla Camera l'incontro fra il segretario del Pd Enrico, quello di Sinistra italiana Nicola Fratoianni e il co - portavoce di Europa verde Angelo ... Elezioni, Calenda: 'parlare di ...TARQUINIA " "con i finti stage, ci vuole un primo lavoro ben pagato". Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico, nel corso di un appuntamento elettorale al Tarquinia, ribadendo l'... Chi vince le elezioni secondo i sondaggi: alleanza di Letta non basta, centrodestra verso il trionfo Si parte dal nodo collegi e la soluzione si trova grazie “al passo indietro di tutti”, come sottolinea il leader dem. Il ministro degli Esteri, in ogni caso, non gradisce e non basta un faccia a facci ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...