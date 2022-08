L’effetto-Calenda getta la sinistra nel caos Di Maio contro Letta | «Non siamo di serie B»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 4 agosto 2022) Luigi Dichiede rispetto per “Impegno Civico“. «In una coalizione non vi sono alleati diA e diB», ha detto ai suoi in una riunione alquanto tormentata. Avrebbe anche ragione, se solo “Impegno Civico” esistesse davvero e non fosse una sigla fecondata nell’utero in affitto di Bruno Tabacci al solo scopo di scansare la racconta di firme sotto il solleone. Tanto è inesistente, infatti, che alle strette Dipotrebbe anche traslocare last minute nella lista del Pd, previe scuse al «partito di Bibbiano» che le ha ufficialmente richieste. E ritornare così per la terza volta in Parlamento in barba ai tanti sermoncini ammanniti sulla Casta e sui professionisti della poltrona. Neppure oggi Bonelli e Fratoianni vedranno il leader Pd Tuttavia, il malpancismo del nostro ministro degli Esteri una sua ...