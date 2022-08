Lee Ryan, arrestato in aeroporto il cantante dei Blue: ecco perché (Di giovedì 4 agosto 2022) Nuovi guai per Lee Ryan, il celebre cantante dei Blue. Gli anni d’oro di ‘One Love’ sembrano finiti e l’artista domenica scorsa ha dovuto fare i conti con una disavventura. Sì, perché è stato arrestato all’aeroporto di Londra per il suo ‘comportamento intimidatorio‘ e tutto sarebbe partito dal rifiuto dello staff di bordo, che non ha consentito a Ryan di portare in aereo gli alcolici. perché Lee Ryan è stato arrestato Stando alla ricostruzione fornita dal Daily Mail, il cantante avrebbe aggredito lo staff di bordo durante un volo che da Glasgow avrebbe dovuto portarlo a Londra. Il motivo? Il ‘no’ del personale alla richiesta di alcolici. Poco per far andare su tutte le furie il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 agosto 2022) Nuovi guai per Lee, il celebredei. Gli anni d’oro di ‘One Love’ sembrano finiti e l’artista domenica scorsa ha dovuto fare i conti con una disavventura. Sì,è statoall’di Londra per il suo ‘comportamento intimidatorio‘ e tutto sarebbe partito dal rifiuto dello staff di bordo, che non ha consentito adi portare in aereo gli alcolici.Leeè statoStando alla ricostruzione fornita dal Daily Mail, ilavrebbe aggredito lo staff di bordo durante un volo che da Glasgow avrebbe dovuto portarlo a Londra. Il motivo? Il ‘no’ del personale alla richiesta di alcolici. Poco per far andare su tutte le furie il ...

