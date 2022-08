Lee Ryan, arrestato in aeroporto il cantante dei Blue. Ecco che cosa è successo (Di giovedì 4 agosto 2022) Un volo movimentato per Lee Ryan. Il cantante dei Blue, la boy band che spopolò nei primi anni Duemila, è stato arrestato lo scorso 31 luglio dopo essersi comportato in modo “intimidatorio” durante il viaggio da Glasgow a Londra. Stando a quel che riportano i media britannici l’artista avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti del personale di bordo che si sarebbe rifiutato di servirgli alcolici. Una volta giunto a Londra Lee Ryan sarebbe stato arrestato con l’accusa di reato di ordine pubblico e tenuto in custodia per 12 ore prima del rilascio. Un passeggero, che ha affermato che questo episodio ha ritardato il volo di 20 minuti, ha riferito a The Sun: “È diventato aggressivo con le hostess quando era chiaro che non gli sarebbe stato somministrato alcol. A un certo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Un volo movimentato per Lee. Ildei, la boy band che spopolò nei primi anni Duemila, è statolo scorso 31 luglio dopo essersi comportato in modo “intimidatorio” durante il viaggio da Glasgow a Londra. Stando a quel che riportano i media britannici l’artista avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti del personale di bordo che si sarebbe rifiutato di servirgli alcolici. Una volta giunto a Londra Leesarebbe statocon l’accusa di reato di ordine pubblico e tenuto in custodia per 12 ore prima del rilascio. Un passeggero, che ha affermato che questo episodio ha ritardato il volo di 20 minuti, ha riferito a The Sun: “È diventato aggressivo con le hostess quando era chiaro che non gli sarebbe stato somministrato alcol. A un certo ...

