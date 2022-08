Lecce | è record di abbonamenti

(Di giovedì 4 agosto 2022) Grandi numeri al Via del Mare. Sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento per le gare casalinghe dei giallorossi della Serie A sino a venerdì 5 agosto

silvial27523031 : Sulla #paginaufficiale dell'#uslecce sono riportate le #statistiche defli uktimi #10anni e quest'anno il #lecce sem… - tuttonapoli : Entusiasmo super a Lecce, c'è il nuovo record di abbonati: sono quasi 19mila! - FcInterNewsit : Lecce, febbre da Serie A: record storico di abbonati al 'Via del Mare' - MomentiCalcio : Entusiasmo alle stelle in casa Lecce: record storico di abbonati con quasi 19 mila tessere staccate - cronachemezzog : LECCE: RECORD ABBONATI ALLO STADIO -

LECCE: RECORD ABBONATI ALLO STADIO Grandi numeri al Via del Mare. Sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento per le gare casalinghe dei giallorossi della Serie A sino a venerdì 5 agosto