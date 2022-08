‘Le patatine sono fredde’ e spara al cameriere del McDonald’s: è gravissimo (Di giovedì 4 agosto 2022) USA. Quelle patatine che contornava l’hamburger di sua madre erano fredde, e per questo il figlio 20enne ha preso la pistola e ha sparato, senza pensarci due volte, ad un giovane impiegato del McDonald’s in cui si trovavano per rifocillarsi. Ora, il giovane ragazzo è gravemente ferito e ricoverato in ospedale dove lotta per la vita. sparatoria per delle patatine fredde Il fatto è accaduto negli States, a Brooklyn, New York. L’ennesimo caso di armi tirate fuori all’improvviso e che rischiano di stroncare una giovane vita. E così, ancora un triste epilogo: mentre la vittima è in coma, il giovane che ha sparato è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio, ed è stata fermata anche la sua ragazza, una 18enne. Leggi anche: Chicago, sparatoria nel giorno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 agosto 2022) USA. Quelleche contornava l’hamburger di sua madre erano fredde, e per questo il figlio 20enne ha preso la pistola e hato, senza pensarci due volte, ad un giovane impiegato delin cui si trovavano per rifocillarsi. Ora, il giovane ragazzo è gravemente ferito e ricoverato in ospedale dove lotta per la vita.toria per dellefredde Il fatto è accaduto negli States, a Brooklyn, New York. L’ennesimo caso di armi tirate fuori all’improvviso e che rischiano di stroncare una giovane vita. E così, ancora un triste epilogo: mentre la vittima è in coma, il giovane che hato è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio, ed è stata fermata anche la sua ragazza, una 18enne. Leggi anche: Chicago,toria nel giorno ...

