“Le pance vere sono tornate di moda”: il messaggio body positive di Selena Gomez (Di giovedì 4 agosto 2022) Selena Gomez sempre più paladina del body positive. L’attrice è da tempo impegnata a lanciare messaggi contro il body shaming, proprio come ha fatto nel suo ultimo video di TikTok, mentre posava in costume su una barca. @SelenaGomez Vaca self ? original sound - unwinewithtashak Nella clip Gomez risponde con ironia a chi è dall’altra parte dell’obiettivo e le chiede di trattenere il fiato prima di scattare una foto: “Non trattengo il respiro… Gli stomaci veri sono tornati di moda…”, risponde la popstar, mentre si accarezza la pancia e sfoggia le sue curve in un costume intero fiorato, da lei stessa disegnato. Un invito ad amare sé stessi per come si è, dunque, senza compromessi o sotterfugi e i suoi milioni di ... Leggi su diredonna (Di giovedì 4 agosto 2022)sempre più paladina del. L’attrice è da tempo impegnata a lanciare messaggi contro ilshaming, proprio come ha fatto nel suo ultimo video di TikTok, mentre posava in costume su una barca. @Vaca self ? original sound - unwinewithtashak Nella cliprisponde con ironia a chi è dall’altra parte dell’obiettivo e le chiede di trattenere il fiato prima di scattare una foto: “Non trattengo il respiro… Gli stomaci veritornati di…”, risponde la popstar, mentre si accarezza la pancia e sfoggia le sue curve in un costume intero fiorato, da lei stessa disegnato. Un invito ad amare sé stessi per come si è, dunque, senza compromessi o sotterfugi e i suoi milioni di ...

