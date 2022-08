Le esplosioni al deposito di munizioni della polizia di Berlino: in fiamme il bosco di Grunewald – Video (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Video mostra le esplosioni seguite all’incidente nel deposito di munizioni della polizia, a Berlino, che ha provocato un incendio nel bosco di Grunewald, nella parte occidentale della capitale tedesca. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Ilmostra leseguite all’incidente neldi, a, che ha provocato un incendio neldi, nella parte occidentalecapitale tedesca. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

