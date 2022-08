Le condizioni di Emma Bonino: senza Nato e agenda Draghi, non si sta nell’alleanza (Di giovedì 4 agosto 2022) L’incontro chiarificatore che si sarebbe dovuto tenere ieri tra il segretario del Pd Enrico Letta e i leader di Sinistra Italia e Verdi, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, è stato rinviato a data da destinarsi. Bonelli ha chiesto che Letta rinegozi il patto con Azione e Più Europa. «Nessuna disponibilità a farlo», ha risposto Carlo Calenda. Mentre pure Luigi Di Maio con il suo Impegno Civico reclama «parità di trattamento». Intanto, Emma Bonino, che si è spesa fino all’ultimo per trovare un accodo politico ed elettorale tra Azione-PiùEuropa e il Partito democratico, si limita a ripetere che «il tema riguarda il Pd». Ma i termini non negoziabili sono tre: «Europa, Nato e agenda Draghi». Poi, spiega alla Stampa, ci sono «i diritti, i rigassificatori necessari per sganciarci dal gas russo e il ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 4 agosto 2022) L’incontro chiarificatore che si sarebbe dovuto tenere ieri tra il segretario del Pd Enrico Letta e i leader di Sinistra Italia e Verdi, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, è stato rinviato a data da destinarsi. Bonelli ha chiesto che Letta rinegozi il patto con Azione e Più Europa. «Nessuna disponibilità a farlo», ha risposto Carlo Calenda. Mentre pure Luigi Di Maio con il suo Impegno Civico reclama «parità di trattamento». Intanto,, che si è spesa fino all’ultimo per trovare un accodo politico ed elettorale tra Azione-PiùEuropa e il Partito democratico, si limita a ripetere che «il tema riguarda il Pd». Ma i termini non negoziabili sono tre: «Europa,». Poi, spiega alla Stampa, ci sono «i diritti, i rigassificatori necessari per sganciarci dal gas russo e il ...

