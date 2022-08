Lazio, Sarri gela i tifosi: “Futuro di Luis Alberto? Mi ha rivelato la sua volontà!” (Di giovedì 4 agosto 2022) Maurizio Sarri ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, all’interno della quale ha deciso di raccontare se stesso e il suo modo di vedere il calcio. Il tecnico della Lazio, inoltre, ha fatto le sue previsioni sull’andamento della nuova stagione. Chi è Maurizio Sarri: “Mi riconosco nella figura che mi hanno cucito? Per niente, ma m’importa ’na se*a. Sono molto diverso da come vengo descritto, per anni ho svolto un altro lavoro e non ho assorbito la superficialità del calcio. Sognavo di allenare una grande squadra e ci sono riuscito non una, ma più volte. A 63 anni sono cambiato: lavoro per divertirmi e creare una squadra con 25 giocatori che pensino al calcio tutti nello stesso modo”. Sul suo modo di fare calcio: “A me piace un calcio in cui tutti si mettono al servizio del collettivo per sviluppare un gioco in ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 4 agosto 2022) Maurizioha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, all’interno della quale ha deciso di raccontare se stesso e il suo modo di vedere il calcio. Il tecnico della, inoltre, ha fatto le sue previsioni sull’andamento della nuova stagione. Chi è Maurizio: “Mi riconosco nella figura che mi hanno cucito? Per niente, ma m’importa ’na se*a. Sono molto diverso da come vengo descritto, per anni ho svolto un altro lavoro e non ho assorbito la superficialità del calcio. Sognavo di allenare una grande squadra e ci sono riuscito non una, ma più volte. A 63 anni sono cambiato: lavoro per divertirmi e creare una squadra con 25 giocatori che pensino al calcio tutti nello stesso modo”. Sul suo modo di fare calcio: “A me piace un calcio in cui tutti si mettono al servizio del collettivo per sviluppare un gioco in ...

