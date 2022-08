Lazio, ecco Gila: «Nesta il mio modello, qui per crescere tatticamente» (Di giovedì 4 agosto 2022) Il nuovo difensore della Lazio Gila si è presentato ai suoi nuovi tifosi nella conferenza stampa di rito Lo spagnolo Gila ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Lazio. ecco le sue parole: CAMBIO DI VITA – «Ancelotti mi ha trasmesso un sentimento italiano, ma venire qui è stata una mia decisione perché volevo giocare con Sarri e con questa maglia. Uno dei motivi che mi ha portato qui è l’ambito tattico, in Spagna manca. C’è un’ambizione difensiva differente». RIFERIMENTI – «Nesta è il mio modello, un riferimento per tutti i centrali e per tutti i difensori». CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Il nuovo difensore dellasi è presentato ai suoi nuovi tifosi nella conferenza stampa di rito Lo spagnoloha parlato durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore dellale sue parole: CAMBIO DI VITA – «Ancelotti mi ha trasmesso un sentimento italiano, ma venire qui è stata una mia decisione perché volevo giocare con Sarri e con questa maglia. Uno dei motivi che mi ha portato qui è l’ambito tattico, in Spagna manca. C’è un’ambizione difensiva differente». RIFERIMENTI – «è il mio, un riferimento per tutti i centrali e per tutti i difensori». CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE L'articolo proviene da Calcio News 24.

