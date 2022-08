Lavoro, 55 per cento donne ha subito molestie (Di giovedì 4 agosto 2022) molestie, discriminazioni e stereotipi: in Italia la condizione delle donne sul posto di Lavoro è sottoposta quotidianamente a episodi inaccettabili. Un report di Fondazione Libellula ha indagato l`esperienza e la frequenza di situazioni di violenza verbale e fisica coinvolgendo oltre 4mila donne con risultati preoccupanti: oltre un`intervistata su 2 ha dichiarato di essere stata vittima di molestie o discriminazioni, mentre addirittura il 22% ha avuto contatti fisici indesiderati e il 53% ha ricevuto complimenti espliciti indesiderati. Gli autori delle molestie sono principalmente i colleghi (55%), seguiti da capi (19%) e altri responsabili (6%). "La situazione è allarmante: il linguaggio e gli atteggiamenti non verbali occultano la dimensione professionale delle ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 4 agosto 2022), discriminazioni e stereotipi: in Italia la condizione dellesul posto diè sottoposta quotidianamente a episodi inaccettabili. Un report di Fondazione Libellula ha indagato l`esperienza e la frequenza di situazioni di violenza verbale e fisica coinvolgendo oltre 4milacon risultati preoccupanti: oltre un`intervistata su 2 ha dichiarato di essere stata vittima dio discriminazioni, mentre addirittura il 22% ha avuto contatti fisici indesiderati e il 53% ha ricevuto complimenti espliciti indesiderati. Gli autori dellesono principalmente i colleghi (55%), seguiti da capi (19%) e altri responsabili (6%). "La situazione è allarmante: il linguaggio e gli atteggiamenti non verbali occultano la dimensione professionale delle ...

