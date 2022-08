L’allarme di Bersani | “Ecco cosa succede se vince la destra” | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 4 agosto 2022) Lo ha sempre detto, lo ha sempre ribadito: serve una comunione di intenti, senza veti, per evitare che l’Italia torni in un periodo oscurantista. Sia per quel che riguarda il tessuto sociale che per quel che concerne il sistema economico (oltre alla percezione del nostro Paese agli occhi del mondo). Pier Luigi, dunque, non cambia la sua linea di pensiero (anche quella sua sua non candidatura alle prossime elezioni) e prova a spiegareaccadrebbe se dalle urne elettorali del 25 settembre uscisse vincitore il centroguidato da Fratelli d’Italia.spiegaselaOspite di Marianna Aprile e Luca Telese a “In Onda”, su La7, Pier Luigiha raccontato lo scenario in cui potrebbe ...