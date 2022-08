Lago Patria | Ragosta | “C’è l’impegno di Manfredi per recuperare il finanziamento”

(Di giovedì 4 agosto 2022) La Regione Campania ha avviato il procedimento per revocare ildi ben 8 milioni di euro per riqualificare la zona del. Il progetto prevede un importante restyling della circumcon l’area naturalistica e pista cicliabile. A darne notizia è stato il consigliere comunale Rosarioche per anni ha seguito il progetto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Fondi persi per la Circumlago, il consigliere Metropolitano Salvatore Pezzella interviene sulla polemica scoppiata dopo il post di Rosario Ragosta, consigliere comunale di maggioranza ed ex consiglier ...