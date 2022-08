Lady Gaga sarà nel nuovo film Joker Folie à Deux: il video (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo A Star Is Born e House of Gucci Lady Gaga tornerà al cinema con un altro film. Da mesi circolano rumor sulla presenza della Germanotta nel sequel di Joker, ‘Folie à Deux’ e oggi la popstar americana ha confermato le indiscrezioni con un video pubblicato su Instagram. Non solo una breve clip, Lady Gaga ha anche rivelato la data d’uscita della pellicola, che è il 4 ottobre 2024. Lady Gaga sarà nel nuovo film di Joker: il video Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lady Gaga (@LadyGaga) La ... Leggi su biccy (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo A Star Is Born e House of Guccitornerà al cinema con un altro. Da mesi circolano rumor sulla presenza della Germanotta nel sequel di, ‘’ e oggi la popstar americana ha confermato le indiscrezioni con unpubblicato su Instagram. Non solo una breve clip,ha anche rivelato la data d’uscita della pellicola, che è il 4 ottobre 2024.neldi: ilVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) La ...

bradipo22 : Che poi scusate ma Lady Gaga ha letteralmente una carriera musicale che l’avvicina ad un personaggio come Harley Qu… - ti_acca_iagh0e : RT @ripgiov: solo a me fa strano che alcune persone della comunità lgbtq stanno iniziando a invalidare i prodotti gay perché hanno cancella… - selinrauhl : Lady Gaga come minimo nel nuovo film di Joker farà Harley ( se ci sarà) - figlidiloredana : RT @sonomarvin: Già immagino Lady Gaga nelle future interviste, quando dichiarerà di essersi laureata in psicologia, di aver trascorso un p… - RedCapes_it : Joker: Folie à Deux – Il primo teaser trailer conferma la presenza di Lady Gaga nel film -