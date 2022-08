Agenzia_Ansa : Un tribunale della California ha condannato a quattro anni di carcere uno dei tre uomini accusati del furto dei can… - leggoit : #lady gaga, condannato a 4 anni l'uomo che sparò al dogsitter e le rubò i #cani - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Un tribunale della California ha condannato a quattro anni di carcere uno dei tre uomini accusat… - vespertime : Annunciata ufficialmente la data di Joker 2: folie à deux. A questo punto do per scontato Lady Gaga che fa Harley Queen. MEH. - ParliamoDiNews : vi ricordate del furto dei cani di lady gaga? è stato condannato a quattro anni di carcere... - Cronache #ricordate… -

Washington - Un tribunale della California ha condannato a quattro anni di carcere uno dei tre uomini accusati del furto dei cani di Lady Gaga. Jaylin Keyshawn White, 20 anni, ha ammesso di far parte di una banda che ha aggredito e sparato al dogsitter Ryan Fischer mentre stava portando a passeggere i tre bulldog francesi della cantante.