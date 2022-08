Lady Gaga, condannato a 4 anni di carcere uno dei tre uomini che rubò i cani della popstar: ha aggredito e sparato alla dogsitter (Di giovedì 4 agosto 2022) È stato condannato a quattro anni di carcere uno dei tre uomini imputati per il furto dei cani di Lady Gaga. Jaylin Keyshawn White, 20 anni, ha ammesso di far parte della banda che ha aggredito e sparato al dogsitter Ryan Fischer mentre stava portando a passeggere i tre bulldog francesi della star – Koji, Gustav e Miss Asia – a Hollywood nel febbraio del 2021. La cantante offrì una ricompensa da 500.000 dollari a chiunque fosse riuscito a riportare a casa i suoi amati cani, appartenenti a una razza molto amata dalle celebrities americane. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) È statoa quattrodiuno dei treimputati per il furto deidi. Jaylin Keyshawn White, 20, ha ammesso di far partebanda che haalRyan Fischer mentre stava portando a passeggere i tre bulldog francesistar – Koji, Gustav e Miss Asia – a Hollywood nel febbraio del 2021. La cantante offrì una ricompensa da 500.000 dollari a chiunque fosse riuscito a riportare a casa i suoi amati, appartenenti a una razza molto amata dalle celebrities americane. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

