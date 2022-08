L'accusa (nascosta) all'Ucraina, fregatura Di Maio e Taiwan: quindi, oggi... (Di giovedì 4 agosto 2022) quindi, oggi...: la crisi (possibile) tra Icardi e Wanda Nara, il nazional-bolscevico tedesco e la ragazza nigeriana Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 agosto 2022)...: la crisi (possibile) tra Icardi e Wanda Nara, il nazional-bolscevico tedesco e la ragazza nigeriana

xrhodaxx : RT @BadAgente: Ma perché si accusa ancora B per le gherardate, che J una volta fuori ha visto non è roba nascosta, o per le alleanze dentro… - BadAgente : Ma perché si accusa ancora B per le gherardate, che J una volta fuori ha visto non è roba nascosta, o per le allean… -