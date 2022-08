La WWE è in vendita? Gli investitori vorrebbero, ma… (Di giovedì 4 agosto 2022) A causa del declino della qualità del prodotto WWE negli ultimi anni, molti fan si sono chiesti quando Vince McMahon si sarebbe dimesso, passando il testimone a Triple H. Naturalmente, i fan sono stati accontentati il mese scorso, ma non come ci saremmo aspettati, a causa dello scandalo che ha coinvolto Vince McMahon. Ora che Vince si è ritirato, gli investitori della WWE sono interessati a vendere la compagnia, come ha dichiarato l’analista Brandon Ross di LightShed media a Wrestlenomics: “La potenziale vendita è stata l’obiettivo numero uno degli investitori, sin da quando sono emerse le accuse contro Vince. C’è sempre stata l’idea che la WWE sia una società piuttosto piccola: ci sono un sacco di entità più grandi che sono alla ricerca di contenuti, soprattutto di contenuti dal vivo, e sarebbe un obiettivo naturale di ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 4 agosto 2022) A causa del declino della qualità del prodotto WWE negli ultimi anni, molti fan si sono chiesti quando Vince McMahon si sarebbe dimesso, passando il testimone a Triple H. Naturalmente, i fan sono stati accontentati il mese scorso, ma non come ci saremmo aspettati, a causa dello scandalo che ha coinvolto Vince McMahon. Ora che Vince si è ritirato, glidella WWE sono interessati a vendere la compagnia, come ha dichiarato l’analista Brandon Ross di LightShed media a Wrestlenomics: “La potenzialeè stata l’obiettivo numero uno degli, sin da quando sono emerse le accuse contro Vince. C’è sempre stata l’idea che la WWE sia una società piuttosto piccola: ci sono un sacco di entità più grandi che sono alla ricerca di contenuti, soprattutto di contenuti dal vivo, e sarebbe un obiettivo naturale di ...

Zona_Wrestling : La WWE è in vendita? Gli investitori vorrebbero, ma... - TSOWrestling : Ancora grandi risultati con la vendita dei biglietti per la #WWE #TSOW #TSOS - SpazioWrestling : WWE: Ci sono trattative per la vendita della federazione? #WWE - IsolaWrestling : La WWE è attualmente coinvolta in trattative per la vendita? - GamingTalker : Quattro vecchi giochi di WWE 2K sono stati rimossi dalla vendita da Steam, PlayStation e Microsoft Store… -